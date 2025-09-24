Pistolero mató a técnico de celulares dentro de su local comercial en Magangué, Bolívar

Cartagena

Cuando se encontraba en local comercial de su propiedad ubicado en el barrio Centro del municipio de Magangué en Bolívar, fue asesinado un hombre de 33 años que se dedicaba al servicio técnico de celulares en esa población.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, Héctor Luis Lara Vargas atendía en su establecimiento comercial y de un momento a otro llegaron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Acto seguido, el parrillero se bajó del vehículo y dentro del local sacó un arma de fuego, disparándole a quemarropa a la víctima en repetidas ocasiones.

Héctor Luis fue auxiliado por algunas personas que se encontraban en el sector, quienes lo trasladaron hasta el Hospital La Divina Misericordia donde llegó sin signos vitales.

La Policía confirmó que los sicarios emprendieron la huida con rumbo desconocido en la misma motocicleta en la que llegaron al sector. Se conoció que el occiso se encontraba acompañado de un trabajador del local en ese momento.

Lara Vargas presentaba tres anotaciones judiciales, dos de ellas por el delito de lesiones personales en los años 2015 y 2022; y una por violencia intrafamiliar en el 2017.