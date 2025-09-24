¡Pilas! Pico y placa en Medellín del 23 al 26 de septiembre: evite multas, así está la rotación

Vista panorámica de una vía en Medellín y al lado una mujer policía señalando (Foto vía Getty Images)

Cabe resaltar que, la medida de Pico y Placa, tiene como objetivo contrastar y reducir los gases que trasmiten los vehículos, para así ayudar al medio ambiente y controlar de una u otra manera la calidad del aire. No obstante, otro punto a resaltar es que promueve la descongestión vehicular en las principales vías de las ciudades durante las horas ‘pico’.

Frente a esos objetivos, con el pasar de los años se le ha llamado la atención a los conductores para estar atentos a los cambios, puesto que, si se llega a infringir esta normativa, pueden asumir una multa.

A continuación, encontrará los detalles de las jornadas de Pico y placa en Medellín de la semana del 23 al 26 de septiembre.

Rotación pico y placa Medellín segundo semestre 2025

Si usted es ciudadano de Medellín o estará por estos días en la ciudad, le recordamos que desde la Alcaldía de Medellín se ha de establecer una rotación y reglamentación especial por pico y placa tanto en el centro como en sus alrededores.

La rotación del segundo semestre del pico y placa en Medellín estará vigente hasta el mes de enero de 2026 y se manejará con el horario habitual que se realiza desde la 5:00 a.m hasta las 8:00 p.m.

Pico y placa en Medellín del 23 al 26 de septiembre

Pico y placa en Medellín carros

El pico y placa se manejará nuevamente con el último número de la placa.

Lunes : 6 y 9

: 6 y 9 Martes : 5 y 7

: 5 y 7 Miércoles : 1 y 8

: 1 y 8 Jueves : 0 y 2

: 0 y 2 Viernes: 3 y 4

Pico y placa en Medellín Motos

El pico y placa de las motos en Medellín se regirán de acuerdo al primer número de la placa.

Lunes : 6 y 9

: 6 y 9 Martes : 5 y 7

: 5 y 7 Miércoles : 1 y 8

: 1 y 8 Jueves : 0 y 2

: 0 y 2 Viernes: 3 y 4

Pico y placa en Medellín Taxis

La medida del pico y placa para los taxis en Medellín si cambiara cada mes, según la Alcaldía de Medellín, incluso, algunas placas tendrán durante el mes de septiembre tres días.

No obstante, también toca tener en cuenta que la normativa de segundo semestre funcionará desde las 6 a.m hasta las 8:00 p. m. Con el último número de la placa.

Número de placa 0: 10 y 24

10 y 24 Número de placa 1: 4 y 18

Número de placa 2: 5 y 19

5 y 19 Número de placa 3: 8 y 22

8 y 22 Número de placa 4: 9 y 23

Número de placa 5: 3 y 17

3 y 17 Número de placa 6: 11 y 25

11 y 25 Número de placa 7: 12 y 26

12 y 26 Número de placa 8: 1, 15 y 29

1, 15 y 29 Número de placa 9: 2, 16 y 30

Vías exentas del pico y placa en Medellín

El sistema vial del río, autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela.

Avenida 33, desde el río hasta su conexión con la avenida Las Palmas.

Avenida Las Palmas.

Calle 10, desde río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el Aeropuerto Olaya Herrera.

Laterales de la quebrada La Iguaná, entre carrera 63 y 80.

Calzada norte (sentido oriente-occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

¿De cuánto es la multa del pico y placa en Medellín?

Desde el servicio de la Secretaría de Movilidad de Medellín se les ha de recordar a los conductores que si en su momento, se le encuentra transitando en el día y hora en el que el automóvil o moto de su propiedad tiene pico y placa puede llegar asumir una infracción que asciende de acuerdo al salario mínimo legal vigente, lo que equivale hasta el momento en $711.750 pesos colombianos.