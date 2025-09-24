Partido de Roy Barreras impugnará la decisión del CNE que frenó la creación de otra colectividad

Colombia

Luego de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral rechazara la solicitud de escisión del partido ‘La Fuerza’, asegurando que no se puede abusar de esta figura debido a que esta colectividad nació también de la escisión del Partido ADA, las directivas de ‘La Fuerza’ anunciaron medidas.

Por medio de un comunicado, el secretario general del partido, Ricardo Castro Iragorri, anunció que presentarán impugnaxion a esta decisión del CNE “si la decisión del CNE de negar la escisión se materializa en la próxima sesión de la corporación”.

El administrativo recordó que esta solicitud de división fue aprobada de manera unánime por la Asamblea del Partido y que “la jurisprudencia establecida, al permitir las escisiones del partido Polo Democrático, la ADA y la más reciente del Partido MAIS, debe mantenerse y, por lo tanto, no hay razón jurídica para negarla”.