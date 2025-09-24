Mototaxista desapareció tras caer a un arroyo en Turbaco: su familia pide ayuda para encontrarlo

Cartagena

Desesperados se encuentran los familiares de Víctor Niño Arnedo, un mototaxista que se encuentra desaparecido en el municipio de Turbaco, norte de Bolívar, desde la mañana del domingo 21 de septiembre.

Sus allegados aseguraron a las autoridades que, presuntamente, ese día Víctor fue visto cerca de los estaderos del sector La Conquista. Todo indica que salió a hacer una carrera cerca del arroyo conocido como Mameyal, pese a las advertencias de otros mototaxistas quienes le indicaron que había corriente fuerte.

Sin embargo, Niño Arnedo no acató y emprendió camino hacia la zona en mención. Al ver que pasaban las horas y no se sabía nada sobre su paradero, los familiares iniciaron la búsqueda en el municipio.

En la mañana de este lunes, lugareños hallaron la motocicleta dentro del arroyo Mameyal sin obtener rastro alguno de Víctor. Horas después, encontraron también en ese afluente un rosario que Víctor siempre portaba en su cuello.

Los familiares del mototaxista hicieron un llamado al Cuerpo de Bomberos y la Policía de Turbaco para que se unan a las arduas labores de búsqueda que emprenden sus allegados, conocidos y amigos.