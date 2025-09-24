Inaugurada doble calzada entre los municipios de Campoalegre y Gigante

Neiva

Con una inversión de $1,4 billones, se llevó a cabo la inauguración de la Unidad Funcional 2 de la Ruta 45, un tramo clave entre Campoalegre y Gigante que reducirá tiempos de viaje y mejorará la seguridad vial en el Huila.

El acto oficial se llevó a cabo en el municipio de Campoalegre con presencia de autoridades nacionales, regionales y locales, consolidando un hito en la transformación de la infraestructura vial del Huila.

Al presentar los alcances de la obra, el gerente técnico de la Concesionaria Ruta al Sur, Edwin Tarazona, manifestó: “La Unidad Funcional 2 contempla la Variante Campoalegre, la Variante Hobo, la construcción de puentes elevados y varios tramos con tercer carril. Estas intervenciones modernizan integralmente este corredor vial y permitirán mejorar la movilidad, reducir los tiempos de desplazamiento, reforzar la seguridad vial y garantizar una mejor conectividad regional”.

La Ruta 45 – Neiva – Campoalegre – Gigante hace parte del corredor nacional que conecta el sur del país con el centro, constituyéndose en una vía fundamental para la movilidad de pasajeros, el transporte de carga y la competitividad del Huila. La obra moderniza 65 km entre Campoalegre y Gigante, incluyendo la Variante Campoalegre con su puente de 200 metros, la Variante Hobo con seis puentes nuevos, el tercer carril en el sector del Laberinto y la rehabilitación de 57 km de vía existente. Se trata de un avance que significa más seguridad vial, mejor conectividad y mayor competitividad para el Huila”.

Por su parte comerciantes del municipio del Hobo bloquearon vías y manifestaron su descontento porque su municipio quedará aislado y sus clientes potenciales ya no circularan por el lugar, campesinos también protestaron porque entrará en funcionamiento el nuevo peaje, lo que significará el encarecimiento de la movilidad por el sector.