Liga Colombiana

🔴 EN VIVO Millonarios Vs. Fortaleza: Siga acá la transmisión del partido y el minuto a minuto

Los azules necesitan ganar para acercarse a los ocho; su rival no le quiere perder la huella al líder

Millonarios y Fortaleza se miden en el estadio El Campín. (Colprensa - Catalina Olaya)

Millonarios y Fortaleza se miden en el estadio El Campín. (Colprensa - Catalina Olaya)

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad