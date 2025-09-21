🔴 EN VIVO Millonarios Vs. Fortaleza: Siga acá la transmisión del partido y el minuto a minuto

<b>Millonarios y Fortaleza se enfrentan en el estadio Nemesio Camacho El Campín,</b> en juego válido por la fecha 12 de la Liga colombiana. El duelo entre bogotanos presenta dos equipos con realidades opuestas.<b>Los azules, con 11 puntos y en la parte baja de la tabla,</b> se encuentran obligados a ganar para mantenerse con chances de clasificar al grupo de los ocho. <b>El equipo de Hernán Torres viene de caer goleador 3-0 ante Alianza FC y de ser eliminado en Copa Colombia a manos de Envigado</b>.Por su parte, <b>Fortaleza es tercero del campeonato con 21 unidades</b> y llega a este compromiso tras dos victorias consecutivas, habiendo derrotado 1-0 a La Equidad y 1-0 al América de Cali.