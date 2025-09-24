Gobernación de Cundinamarca rechaza versiones de Coviandina: “culpar a los campesinos es absurdo”

Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, respondió a los señalamientos de la concesión encargada de la vía al Llano, Coviandina, de que la responsabilidad de los derrumbes y de la emergencia que tienen cerrado el corredor durante estos 18 días es de los campesinos.

“Culpar a los campesinos es absurdo e injusto. Solo fañta que pretendan que ellos mismos estabilicen la montaña y recojan el material que cubre la vía”, escribió en mandatario en su cuenta de X.

Según Rey, en la cima de la montaña del km 18 de la vía Bogotá-Villavicencio hay 12 viviendas donde viven más de 40 campesinos que son adultos mayores o personas con discapacidades, por lo que ellos no son responsables de lo que pasa en el corredor vial.

“El problema es que esas infraestructuras nunca recibieron mantenimiento: los canales se fisuraron, los pozos se saturaron y dejaron de conectar entre sí para evacuar las aguas de manera segura”, indicó el gobernador.

Añadió que si la concesión no tuviera nada que ver con las afectaciones de descarga de agua que tiene la propia vía, no habrían realizado las obras.

Por el momento, la autoridad departamental espera que en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU), citado para el viernes 26 de septiembre, se evalúen las fuente de financiación para brindar una solución definitiva a esta problemática.