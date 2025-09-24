Gobernación de Cundinamarca firma convenios por $130 mil millones para infraestructura

Colombia.

Con una segunda jornada denominada ´Firmatón + Obras + Competitividad´, se logró la suscripción del mayor número posible de convenios interadministrativos con los municipios para avanzar en obras de infraestructura.

Según lo informado por el gobernador Jorge Emilio Rey, en este escenario se comprometieron $130.000 millones en proyectos de infraestructura vertical con 59 municipios, a través de 156 acuerdos que permitirán fortalecer procesos comunitarios en seguridad, cultura y atención a poblaciones vulnerables.

“Entre 2024 y 2025, habremos firmado 843 proyectos, con una inversión cercana a 1,5 billones de pesos”. Detalló el gobernador Rey.

La gobernación de Cundinamarca también detalló que, las principales apuestas que tienen en el Plan de Desarrollo, son decisiones que conectan comunidades, generen confianza en las instituciones y que abran caminos reales hacia el desarrollo del departamento.