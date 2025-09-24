Gensa realizará simulacro de rescate acuático en Termopaipa este 25 de septiembre

La empresa Gensa informó que este jueves 25 de septiembre se llevará a cabo un simulacro de rescate acuático en las piscinas de enfriamiento de la Central Termoeléctrica de Paipa. El ejercicio, que hace parte del proceso de formación de la Brigada de Emergencias, busca fortalecer la capacidad de respuesta ante diferentes escenarios de riesgo y contará con la participación de capacitadores externos, protocolos especializados y los recursos necesarios para garantizar el desarrollo seguro de la actividad.

La jornada se realizará en los predios de Termopaipa y, por tal motivo, las alarmas y movimientos que se activen estarán previamente planeados y coordinados con las autoridades locales. Gensa reiteró que las piscinas de enfriamiento son de uso exclusivo para procesos industriales y recordó a la comunidad que está prohibido realizar actividades acuáticas en ellas, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de las personas.