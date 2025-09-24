Fundadores de la Cooperativa Coosalud hacen llamado a Petro y piden claridad sobre la intervención

Cartagena

Con un llamado directo al presidente de la República, Gustavo Petro, los fundadores de la Cooperativa Multiactiva Coosalud reclamaron transparencia y participación en el proceso de intervención que vive la entidad desde diciembre de 2024.

Aseguran que, pese a haber nacido como un esfuerzo privado y comunitario en los barrios Olaya Herrera y El Pozón de Cartagena hace 31 años, hoy los asociados no cuentan con información ni representatividad en las decisiones que marcan el rumbo de la cooperativa.

“Nuestra preocupación es que, después de tres interventores en nueve meses, no sabemos cuál es la situación real de nuestra cooperativa. Queremos que el Presidente nos diga qué está pasando, porque esta empresa nació de nosotros, de los asociados, no del Estado”, expresó Carlos Castro Villadiego, socio fundador.

Desde su creación, Coosalud fue vista como un modelo de emprendimiento social que surgió en sectores populares de Cartagena y que con el tiempo logró consolidarse como un actor clave en la prestación de servicios de salud a nivel nacional. Sin embargo, la actual intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria ha generado incertidumbre y desconfianza entre los asociados.

Margarita Ortega Valdés, también fundadora, señaló que los motivos esgrimidos para la intervención no corresponden a la realidad de la organización. “Se dijo que no había estados financieros consolidados ni estructura administrativa, lo cual es falso. Lo grave es que hoy, tras tres interventores, no hay resultados claros y lo único que sentimos es intranquilidad e inseguridad. Los asociados están dejando de aportar porque no ven estabilidad”, indicó.

Los fundadores recalcaron que la cooperativa siempre se sostuvo con los aportes de sus miembros, sin recursos iniciales del Estado, y que gracias a ese esfuerzo lograron formar líderes comunitarios, programas de atención al adulto mayor y proyectos que sacaron a cientos de familias de la pobreza.

“Cuando empezamos ni siquiera éramos bachilleres, hoy somos profesionales que crecimos con la cooperativa. Por eso duele que no sepamos para dónde va, ni qué dice el supuesto plan de recuperación que firmaron a espaldas de los asociados”, agregó Castro.

En la misma línea, Aniano Marimón Carmona advirtió que la Supersolidaria no ha socializado el plan de recuperación de la cooperativa, lo que llevó incluso a interponer derechos de petición y una tutela para exigir respuestas. “La intervención debe ser para mejorar, no para destruir. Estamos dispuestos a aportar en la solución, pero necesitamos conocer los términos del proceso y que se nos devuelva la voz dentro de nuestra propia organización”, afirmó.

Los fundadores de Coosalud hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que la intervención no se convierta en un mecanismo de desarticulación y pérdida de confianza en una entidad que ha sido referente del modelo solidario en Colombia.

“Pedimos al presidente que venga a Cartagena, que conozca nuestra historia y escuche a quienes construimos esta cooperativa desde las calles de Olaya y El Pozón. No queremos retroceder, queremos recuperar el espíritu solidario que dio origen a Coosalud”, concluyeron.