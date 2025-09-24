Fiscalía abrió nuevo punto de atención en San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar

Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, interesada en fortalecer su presencia institucional en Bolívar, puso en funcionamiento un nuevo Punto de Atención de Fiscalía (PAF) en el municipio de San Jacinto del Cauca. En este espacio los ciudadanos podrán recibir orientación, consultar el estado de casos, además de instaurar denuncias.

De esta manera, el ente investigador garantiza el acceso a la justicia. Esta determinación es el resultado de la articulación entre la Seccional Bolívar y la administración local, para optimizar los servicios que ofrece la entidad y el manejo adecuado en la ruta de atención. Este PAF está ubicado en la Casa de la Cultura del dicho municipio. Su horario de atención será de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

En el acto de apertura estuvieron presentes la secretaria municipal, el comandante y el inspector de policía; además de representantes de la Registraduría Nacional, de la Personería Municipal, enlace de víctimas, comisaría de familia y la Defensoría del Pueblo del sur de Bolívar.