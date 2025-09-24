En Montenegro, Quindío capturaron a cuatro hombres al parecer responsables de atracos en la región

Armenia

La Policía Quindío capturó a cuatro personas e inmovilizó dos vehículos y recuperó dinero en efectivo en el municipio de Montenegro.

A través de la línea única de emergencias 123, se comunicó un ciudadano mencionando haber sido víctima de hurto el pasado martes 23 de septiembre sobre la una de la tarde, y que se encontraba siguiendo en su vehículo a los presuntos delincuentes; es allí donde funcionarios de la Estación de Policía Montenegro y la Subestación de Policía de Pueblo Tapao, inician plan para dar con el paradero de estas personas.

Según el reporte policial, sobre la avenida 30 de noviembre con calle 8 en el corregimiento de Pueblo Tapao, fue detenido un vehículo donde se movilizaban tres personas; seguidamente observan otro vehículo donde se movilizaban dos personas más, las cuales no acatan la señal de pare y emprenden la huida.

El vehículo que emprendió la huida fue abandonado metros más adelante, es de resaltar que, al interior del automotor se halló la suma de $753.000 al parecer producto del hurto.

Cerca de allí en zona boscosa, fue interceptada una cuarta persona quien se identificó con documento falso, quien al verificar su identidad le figura orden de captura para cumplir condena de 8 años por el delito de hurto calificado y agravado.

El secretario de gobierno de Montenegro, Quindío Mauricio Cárdenas destacó “un gran logro para nuestra estación de policía de Montenegro debido a que estas personas estaban dedicadas en varios municipios a estas actividades de hurto través de la modalidad de atraco.

Es de anotar que el municipio de Montenegro a través de su sistema integrado de monitoreo tuvo el registro de todo el procedimiento para el aporte de la legalización de la captura y todas las pruebas y evidencias y todo quedó aportado dentro de ese sistema como herramienta la Policía Nacional.

Los capturados, el dinero y los vehículos inmovilizados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización.