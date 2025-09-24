El Pulso del Fútbol, 24 de septiembre de 2025

o

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de los entrenadores en el ámbito nacional y sudamericano. César dijo: “Yo no pedí a Arias para Nacional, sino que traté el tema como una generalidad. Yo dije que se le debería dar la oportunidad a técnicos nuevos y más si son de la casa como Diego Arias en Nacional”. Sobre el tema Steven agregó: “Echaron a Renato Gaúcho de Fluminense y criticó a las redes sociales porque a través de ellas sacan a los entrenadores. Creo que se victimizó y no podía perder ante Lanús”.

