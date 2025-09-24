El Pulso del Fútbol, 24 de septiembre de 2025
El Pulso del Fútbol está en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas e Independiente del Valle.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de los entrenadores en el ámbito nacional y sudamericano. César dijo: “Yo no pedí a Arias para Nacional, sino que traté el tema como una generalidad. Yo dije que se le debería dar la oportunidad a técnicos nuevos y más si son de la casa como Diego Arias en Nacional”. Sobre el tema Steven agregó: “Echaron a Renato Gaúcho de Fluminense y criticó a las redes sociales porque a través de ellas sacan a los entrenadores. Creo que se victimizó y no podía perder ante Lanús”.
