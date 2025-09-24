Dos migrantes muertos deja un tiroteo en las instalaciones del Servicio de Inmigracion ICE en Dallas

A Dallas Police Department vehicle sits near the scene of a shooting near a US Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention facility in Dallas, Texas, on September 24, 2025. Two detainees were shot dead and one wounded in Wednesday's sniper attack at a US immigration facility in Dallas, the Department of Homeland Security said. The shooter fired "indiscriminately" from a nearby rooftop at the US Immigration and Customs Enforcement (ICE) building before taking his own life, DHS said in a statement. (Photo by Aric Becker / AFP) / ARIC BECKER

Dos muertos y varios heridos dejó un tiroteo en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas esta mañana. Las autoridades calificaron el ataque como un acto de violencia selectiva, luego de encontrarse mensajes anti-ICE en una de las balas.Estados Unidos registró nuevamente un ataque contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Esta vez ocurrió en Dallas, Texas, frente a una de sus instalaciones.

Según la policía local, el balance es de dos muertos, incluido el tirador y al menos una persona herida. El atacante murió por una herida de bala autoinfligida.

Una de las balas recuperadas en la escena contenía mensajes “anti-ICE”, por lo que las autoridades han clasificado el hecho como un acto de “violencia selectiva”.

Testigos señalaron que el agresor disparó varias veces desde un tejado cercano o desde una posición elevada hacia la zona de salida de la oficina local. La identidad del responsable aún no ha sido confirmada.

El director de la agencia, Todd Lyons, lamentó el ataque “esto solo demuestra que la violencia ha incrementado en contra de nuestro agentes de ICE, es el segundo ataque en una de nuestras instalaciones en Dallas”, dijo Lyons.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional argumentaron nuevamente que, por esta razón, los agentes de ICE realizan redadas encubriendo sus rostros y cualquier tipo de identificación para protegerse a sí mismos y a sus familias de posibles represalias.

De acuerdo con cifras del DHS, en lo corrido del año los ataques contra agentes de ICE han aumentado en un 1.000 %.

En un comunicado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que “los hombres y mujeres de ICE son padres y madres, hijos e hijas. Se levantan cada mañana para intentar hacer nuestras comunidades más seguras. La violencia y la deshumanización de estos hombres y mujeres que simplemente hacen cumplir la ley deben cesar”.