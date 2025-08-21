ICE se une a la policía de Washington DC en una inédita cacería de migrantes indocumentados

El Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas ICE, se unió a la policía de Washington DC en una inédita cacería de migrantes indocumentados.

Lo que empezó como la toma del control de Washington DC por parte del presidente Donald Trump para combatir la inseguridad y desmontar campamentos de habitantes de calle, se transformó en una cacería de indocumentados.

Agentes de ICE ahora patrullan junto a la policía capitalina

No solo recorren las calles, también realizan retenes vehiculares. Entre los principales objetivos están las motos usadas por repartidores, en su mayoría migrantes de Centro y Suramérica, son el principal objetivo de las redadas. En las últimas horas se viralizó el arresto de un indocumentado en plena avenida del National Mall, a metros de la Casa Blanca.

El video, publicado por una periodista, muestra cómo agentes enmascarados detienen al migrante cuando se baja de su vehículo e intenta huir, mientras es arrestado el hombre clama “yo no tengo nada señor, por favor yo no, yo quiero estar con mi familia, yo quiero trabajar, yo no soy criminal”.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el detenido es un mexicano con antecedentes criminales y con orden de deportación.

“Este inmigrante indocumentado de México fue arrestado previamente en enero de 2024 en el condado de Fairfax por agresión sexual agravada a un menor de 13 años. Ingresó al país con una orden final de deportación y optó por regresar voluntariamente dos veces. Ingresó ilegalmente tres veces”, dice el comunicado.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, aseguró que la ofensiva de Trump no busca más seguridad, sino endurecer la política migratoria. “Creo que esto demuestra que no se trata de la delincuencia en Washington DC.”, declaró Bowser y añadió que la administración debería ser transparente sobre sus intenciones.

“Nadie se opone a centrarse en reducir cualquier nivel de violencia”, declaró Bowser. “Por lo tanto, si realmente se trata de la aplicación de las leyes migratorias, la administración debería dejarlo claro”.

De los 556 arrestos contabilizados por la Casa Blanca desde que comenzó a aumentar la presencia de autoridades federales el 7 de agosto, casi la mitad, 233, han sido clasificados por la administración como migrantes sin estatus legal, según un funcionario de la Casa Blanca.

Protestas contra el ICE

Entre tanto, vecinos de DC han comenzado a protestar cuando ven agentes de migración en sus calles, incluso forzando a que se retiren.En las últimas horas un grupo de personas rodaron a agentes de ICe y policía cuando intentaban patrullar en Columbia Heights un barrio de la capital popular entre latinos.

“ICE vayan a casa, ICE vayan a casa” repetían los washingtonias al tiempo que celebraban la retirada de los agentes y clamaban “?de quién son estas calles?, son nuestras calles”. Trump ha prometido perseguir a estados y ciudades santuario pese a los reveses judiciales. Y expertos advierten que lo que ocurre hoy en Washington DC podría ser el laboratorio de lo que la Casa Blanca intentará replicar en todo el país.

La fiscal general Pam Bondi envió cartas la semana pasada a los estados, ciudades y condados santuario, instándolos a que “cumplan con nuestras políticas federales y con las de las fuerzas del orden federales, porque si no lo hacen, los perseguiremos”.

Las ciudades y estados con las llamadas políticas santuario generalmente se niegan a colaborar con las redadas migratorias o a acceder a las solicitudes de que las cárceles locales retengan a presos para su deportación.

Críticos del gobierno Trump afirman que usando la inmigración como pretexto, la administración Trump quiere perseguir a ciudades gobernadas por demócratas en todo el país para ajustar cuentas políticas, afirmar al presidente como un hombre fuerte y, potencialmente, arrestar a sus oponentes.