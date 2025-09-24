Disturbios en San Luis dejan un vehículo incinerado y seis personas bajo investigación

Neiva

En medio de la confusión, un vehículo de la Unidad Nacional de Protección fue incinerado en el parque principal del corregimiento. De acuerdo con las autoridades, un pequeño grupo de personas buscó afectar la tranquilidad de la comunidad. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos actuó con sensatez, promoviendo la calma y respaldando el trabajo de la institucionalidad.

El alcalde de Neiva, German Casagua, comentó que “Posteriormente, se adelantaron mesas de trabajo con presencia del Ejército, la Policía, la Fiscalía y la administración municipal. Gracias a la articulación institucional, fue posible trasladar a las seis personas que pedían protección hacia un lugar seguro. Una de ellas es firmante de paz proveniente del Caquetá, cuya presencia en el sector será materia de investigación”.

Las autoridades confirmaron que estas personas contaban con permisos para permanecer en Ibagué, mas no en San Luis, lo que generó interrogantes sobre su presencia en el corregimiento. Actualmente, ya se encuentran a disposición de la justicia mientras avanzan las indagaciones. La situación en la zona volvió a la calma, destacándose la labor de líderes comunitarios que llamaron a la serenidad y respaldaron el actuar de la fuerza pública.

Los Seis ciudadanos llegaron a la estación de Policía para resguardarse, mientras detrás de ellos arribaron otros pobladores con intenciones de confrontarlos. La fuerza pública intervino de inmediato para controlar la situación y evitar enfrentamientos mayores.