Capturan presunto homicida de firmante de paz asesinado en Pueblo Rico, Risaralda

Pueblo Rico

Fue capturado alias ‘Alex’, un hombre de 47 años de edad, que está siendo investigado por la Policía como el perpetrador del homicidio de Arley de Jesús Holguín Orrego, firmante de paz, asesinado en Pueblo Rico el pasado 16 de junio, al parecer, por un ajuste de cuentas.

La captura de este sujeto se realizó en el barrio Comuneros del distrito de Agua Blanca en Cali, donde se adelantó una diligencia de allanamiento y registro.

El reporte lo entregó el comandante de la Policía de Risaralda, el coronel Jhon Hernando Téllez, quien señaló que el detenido quería salir del país.

Le puede interesar: Persiste el bloqueo en la vía Risaralda–Chocó, ya se cumplen siete días de cierre

“Este sujeto tenía dos anotaciones judiciales, una por el delito de hurto y otra por porte de armas de fuego. Además, se le incautó un teléfono celular que ahora hace parte de ese proceso investigativo por el homicidio.”

El capturado tiene dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y por el porte de armas de fuego en el municipio de La Virginia en el año 2010.

En la investigación la Policía conoció que tras cometer este hecho, alias “Alex” huyó hasta Cali, sitio donde pretendía evadir la responsabilidad del homicidio.