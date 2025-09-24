Capturan a militares por infiltrarse en inteligencia y poner en riesgo la seguridad presidencial

Colombia

En una operación conjunta de contrainteligencia policial y militar, el CTI de la Fiscalía capturó a cuatro personas, tres por orden judicial y una en flagrancia, presuntos miembros de una red que tenía como fin infiltrarse en los operativos de allanamientos y tráfico de drogas, para apropiarse de estupefacientes y otros elementos durante las diligencias judiciales.

Por otro lado, estos dos uniformados pretendían conseguir información de la agenda presidencial para sacar información clave en sus entramados delictivos. Lo cual, podría poner en riesgo la seguridad nacional.

Militares implicados y suplantación de identidad

Entre los detenidos se encuentran un mayor y un sargento del Ejército Nacional, junto a una mujer identificada como “Estefany”, quien, de acuerdo con las investigaciones, en varias oportunidades suplantó investiduras oficiales para ingresar a instalaciones militares de alta seguridad, como el Batallón Guardia Presidencial y la Escuela de Caballería.

La mujer habría coordinado falsas diligencias de allanamiento y participado en reuniones donde se discutía información clasificada de inteligencia militar, además de acceder a sistemas de seguridad policial y castrense.

Los otros implicados, y además uniformados activos, son el Mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el Sargento Cristián Padilla Villanueva.

Estas personas capturadas enfrentarán cargos por revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión. A la persona detenida en flagrancia se le suman los delitos de tráfico y porte ilegal de armas y municiones.

Investigación en curso

La investigación preliminar indica que el grupo utilizaba su acceso a operaciones judiciales para apropiarse de droga y otros bienes incautados, aprovechando la confianza y el carácter reservado de las misiones.