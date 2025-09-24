Cámara de Representantes niega moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

#ATENCIÓN Con 102 votos la plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.https://t.co/R0kxQZ3iBX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 24, 2025

En la mañana de este miércoles la plenaria de la Cámara de Representantes negó, con 102 votos a favor, la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sanchez.

A propósito, el jefe de la cartera, quien seguirá en su cargo, aseguró que esta decisión de la plenaria no solo evidencia el respaldo a su labor, sino que se trata de un voto de confianza por toda la Fuerza Pública.

“Este no es simplemente un respaldo al ministro de Defensa de este Gobierno, sino en realidad es un voto de confianza y un reconocimiento absoluto por los 410 mil hombres y mujeres militares policías que entregan todo por la patria”.

Pese a la decisión de la plenaria el representante del Centro Democrático y citante a esta moción, Juan Espinal, cuestionó la falta de reacción del Gobierno ante la situación de orden público en el país.

“Es lamentable que en este Gobierno, el Gobierno del presidente Petro, nadie responda por la situación de seguridad y orden público en todo el territorio nacional, nadie responde por los policías y soldados asesinados, nadie responde por los más de 500 líderes sociales asesinados en Colombia. Lamentable que la seguridad de Colombia esté rumbo al abismo”.