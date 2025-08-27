Radican moción de censura contra el ministro de Defensa

Colombia

Hoy, 26 de agosto, la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue radicada y liderada por los Representantes a la Cámara Christian Garcés, Jhon Jairo Berrío y Juan Espinal, acompañados por 40 firmas de congresistas de distintos partidos políticos, cumpliendo con el requisito establecido por el reglamento del Congreso

Los congresistas señalaron que el país vive una “grave crisis de seguridad” y que el Gobierno no ha dado respuestas efectivas.

Los congresistas argumentaron que recientes hechos de violencia, como el atentado con explosivos en Cali, la caída de un helicóptero de la Policía en Antioquia donde murieron 13 uniformados y la explosión en Florencia, se demuestran “la poca capacidad de acción de la Fuerza Pública” . Como argumentaron los Representantes.

Uno de los firmantes aseguró que “el Gobierno Nacional no cambió la fracasada paz total que ha traído muertos y víctimas con atentados terroristas en Cali, Jamundí y otras ciudades del suroccidente del país”.

Otro representante enfatizó que “hoy más de 36 uniformados están secuestrados y sigue el problema de orden público en todo el territorio nacional”.Con esta moción, la oposición busca que el ministro responda políticamente por la situación de orden público y esperan que la Mesa Directiva de la Cámara cite el debate en los próximos días.