Así es ChocoFest 2025, la feria de cacao más importante del Pacífico colombiano

Colombia

Del 17 al 20 de septiembre, Tumaco vivió el ChocoFest 2025, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Tumaco y Ayuda en Acción para el fomento de la cadena de valor del cacao.

La octava edición del festival contó con la participación de organizaciones productoras, instituciones públicas, y el sector privado, en actividades claves para el desarrollo económico de la región: rueda de negocios, franja académica y feria comercial.

Rueda de oportunidades para productores de cacao

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Tumaco, el municipio cuenta con más de 8.000 cacaocultores, que generan alrededor de 3.200 toneladas de cacao al año, posicionando al territorio como el principal productor del departamento de Nariño y a esta cadena de valor como una fuente de oportunidades.

Con el objetivo de promover la inserción de las organizaciones productoras de cacao a mercados especializados, Ayuda en Acción lideró la rueda de negocios del ChocoFest 2025.

“Estos espacios de diálogo son fundamentales para establecer alianzas comerciales y posicionar el cacao de Tumaco en escenarios de alcance nacional e internacional”, señaló Harold Villota, coordinador del proyecto Cacao para la Paz de Ayuda en Acción Colombia.

Así, seis organizaciones locales: ASMUSCA, PROCACAO, ASOCACAO, AGROMIRA, Cacao Bajo Mira S.A.S y Corpoteva, se reunieron con representantes del sector como Cacao Hunters, Compañía Nacional de Chocolates, la Red Cacaotera y Sabor a Cacao.

“La rueda de negocios es muy importante porque nos permite consolidar relaciones comerciales con diferentes clientes, tanto a nivel nacional como internacional. Esto nos abre puertas para seguir creciendo y fortalecernos como empresa. Nos llevamos resultados muy positivos, algunos clientes se mostraron interesados en nuestro cacao orgánico y vamos a enviarles muestras para validar una posible alianza comercial”, dijo Daniela Guerrero, representante legal de Cacao Bajo Mira S.A.S.

Franja académica y feria comercial: intercambio de saberes y sabores

Durante la franja académica, Ayuda en Acción presentó la ‘Guía básica para la certificación de producción orgánica de fincas cacaoteras’, un documento que sistematiza el proceso de certificación de Cacao Bajo Mira S.A.S., una experiencia exitosa replicable. Consulte la guía aquí.

Asimismo, 60 organizaciones participaron en la feria comercial del festival. En este espacio se impulsó la comercialización de productos transformados del cacao, fortaleciendo el valor agregado de la producción local.

“Fue un honor ser parte de este espacio que celebra y promueve el cacao como motor de desarrollo para la región. Muchas gracias a la Cámara de Comercio y Ayuda en Acción por hacer esto posible. Un gusto coincidir con las demás instituciones, organizaciones de productores y actores de la cadena. La articulación es fundamental para el fortalecimiento del sector”, aseguró Juan Yepes, jefe de Compras y Fomento Agrícola, Compañía Nacional de Chocolates.

Así es ChocoFest 2025, la feria de cacao más importante del Pacífico colombiano. Ampliar

La articulación de estos espacios por parte de Ayuda en Acción se desarrolló en el marco del convenio Cacao para la Paz en el suroccidente colombiano, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Con el propósito de contribuir al desarrollo rural integral y sostenible en los Departamentos de Cauca y Nariño, integrando a asociaciones de productores en la cadena de valor del cacao. Conoce más sobre el convenio aquí

El ChocoFest 2025 se consolida una vez más como la feria de cacao más importante del Pacífico Colombiano.