Alquimia, La Sonora del XXI regresa con “La Enamorada de un Amigo Mío”

Después de dos años dedicados a conciertos, giras y producción musical, Alquimia, La Sonora del XXI regresa con una nueva versión del éxito “La Enamorada de un Amigo Mío”, compuesto por el cantante Brasilero de baladas Roberto Carlos y Erasmo Carlos.

El tema fue popularizado en 1968 por el cantante barranquillero Nelson Pinedo en Perú, y se convirtió en un clásico del género tropical por su excelente aceptación entre melómanos y bailadores.

La nueva versión conserva la esencia romántica y bailable del original, con la interpretación vocal de Pachito Echavarría, acompañado por Paola Orduz y Darwin Lozano, bajo la dirección y producción de Jorge E. Ramírez.

El regreso de Alquimia reafirma su compromiso con la tradición musical latinoamericana, fusionando elegancia, sabor y modernidad.

Con más de 10 producciones, discos de oro y platino, y reconocimientos como el Latin Grammy, Premio Lo Nuestro y Festival de Orquestas, Alquimia sigue siendo referente de la música tropical colombiana.

¡A Gozar!