Alquimia, La Sonora del XXI regresa con “La Enamorada de un Amigo Mío”
La agrupación tropical colombiana más galardonada revive un clásico del género con su sonido característico.
Después de dos años dedicados a conciertos, giras y producción musical, Alquimia, La Sonora del XXI regresa con una nueva versión del éxito “La Enamorada de un Amigo Mío”, compuesto por el cantante Brasilero de baladas Roberto Carlos y Erasmo Carlos.
El tema fue popularizado en 1968 por el cantante barranquillero Nelson Pinedo en Perú, y se convirtió en un clásico del género tropical por su excelente aceptación entre melómanos y bailadores.
La nueva versión conserva la esencia romántica y bailable del original, con la interpretación vocal de Pachito Echavarría, acompañado por Paola Orduz y Darwin Lozano, bajo la dirección y producción de Jorge E. Ramírez.
El regreso de Alquimia reafirma su compromiso con la tradición musical latinoamericana, fusionando elegancia, sabor y modernidad.
Con más de 10 producciones, discos de oro y platino, y reconocimientos como el Latin Grammy, Premio Lo Nuestro y Festival de Orquestas, Alquimia sigue siendo referente de la música tropical colombiana.
¡A Gozar!