Al Oído | Vergüenza mundial: Petro en la ONU justificó a criminales y atacó a aliados

Estamos Al Oído de lo que ocurrió en Naciones Unidas y lo que vimos fue más espectáculo que diplomacia. El presidente Petro convirtió la Asamblea General en su propia tarima política. No habló como jefe de Estado, habló como candidato en campaña.

En vez de defender a Colombia, se dedicó a provocar. Señaló a Trump, pidió abrir procesos penales contra líderes extranjeros y hasta negó que organizaciones como el Tren de Aragua sean una amenaza. Mientras tanto, guardó silencio frente a lo que de verdad golpea al país: la inseguridad que desangra ciudades, el déficit fiscal que no se corrige y la crisis energética que ya asoma.

La escena más reveladora: la delegación de Estados Unidos, nuestro principal socio, se levantó y salió del recinto. Un gesto que traduce aislamiento, pérdida de confianza y consecuencias que terminarán pagando los colombianos en inversión, empleo y cooperación internacional.

El discurso, rimbombante y ante un auditorio casi vacío, no sorprendió a nadie. Fue la misma perorata de siempre: la de un mandatario que, en lugar de defendernos, termina justificando a los narcotraficantes que inundan de cocaína a Estados Unidos y que fortalecen al cartel de los soles en Venezuela. Una retórica que, lejos de dignificar a Colombia, la hunde en vergüenza.

Así no se construye liderazgo internacional. La diplomacia no es activismo de plaza, es estrategia, es defensa de los intereses nacionales, es visión de futuro. Y lo que vimos fue todo lo contrario: un presidente pequeño en el escenario más grande del mundo, más pendiente de sus batallas ideológicas que de las necesidades de su pueblo.

Hoy lo que sentimos millones es vergüenza, porque mientras Petro juega a ser rebelde mundial, los colombianos seguimos cargando con más violencia, más incertidumbre y más soledad en el plano internacional.