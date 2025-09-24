39 años de cárcel para hombre que asesinó a su pareja y sepultó el cadáver en su casa en El Carmen

Cartagena

Los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 39 años y 4 meses de prisión a un hombre responsable del asesinato de su compañera sentimental. Los hechos se registraron el pasado 24 de abril en el barrio Mateo Gómez del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar).

La investigación evidenció que la víctima, de 36 años, había sido reportada como desaparecida. En su momento, el ahora procesado afirmó que él emprendería la búsqueda de la mujer, en poblaciones cercanas.

El pasado 28 de abril el hombre se entregó a la Policía Nacional y confesó su responsabilidad en el crimen. También señaló que sepultó a la mujer en una habitación de su propia casa, lo cual permitió recuperar el cuerpo.

Un fiscal de la Seccional Bolívar demostró que el procesado, de 39 años, es responsable del delito de feminicidio agravado, cargo que fue aceptado.

En la decisión judicial el ahora condenado fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena impuesta. El hombre será trasladado hasta un centro carcelario de la capital bolivarense para que cumpla la sentencia. La sentencia quedó en firme.