VIDEO | Joven que practicaba parkour grabó cuando lo amenazaron con robarlo con cuchillo

Bogotá D.C

En redes sociales se viralizó un video en el que muestra a un joven practicando parkour cuando lo intentan atracar con un cuchillo en un puente peatonal en la vía Sibaté.

El joven identificado como Julián Cruz publicó este video días después del suceso que al parecer habría ocurrido el pasado 15 de septiembre de 2025.

En las imágenes se evidencia que el agresor se abalanza hacía el joven para robarle la cámara de video con la que estaba registrando sus movimientos.

“¿Está vendiendo bareta en el pedazo? despeguela de acá pirobo", se escucha que le dice el delincuente al joven.

Según contó, el joven en sus redes," yo le dije que estaba estrenando parkour y él, si mediar más palabra, saca un cuchillo y me lo manda a mi pecho atentando contra mi vida porque sí“.

Cruz precisó que aunque logró escapar, sí le robaron la bicicleta y la maleta que tenía en le lugar.