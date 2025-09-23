Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras goleada del Real Madrid al Levante

Real Madrid continuó su paso sólido en el comienzo de LaLiga de España. El equipo de Xabi Alonso derrotó 1-4 al Levante en el Estadio Ciutat de València, en compromiso válido por la sexta fecha del campeonato.

En una actuación estelar del cuarteto de ataque del Madrid, el equipo Merengue llegó a 18 puntos de 18 posibles, extendiendo sun ventaja sobre el Barcelona parcialmente a cinco puntos.

¿Cómo fueron los goles?

El primer gol del Real Madrid fue obra de Vinicius Junior, un auténtico golazo con un remate de zurda a tres dedos que se coló en el segundo palo del arco defendido por el australiano Mathew Ryan.

¡QUE GOLAZO DE VINICIUS! Definición TOP del brasileño para el 1-0' del Real Madrid ante Levante.





El segundo gol del Madrid fue obra del argentino Franco Mastantuono, quien cerró un contraataque encabezado por el mismo Vinicius. El juego pareció apretarse con el descuento de Etta Eyong.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!





DESCUENTA LEVANTE: Etta Eyong marca el 1-2 ante Real Madrid en el arranque del segundo tiempo.





Sin embargo, Kylian Mbappé apareció al rescate al final del partido con un doblete, uno desde el punto penalti, a los 64 minutos, y el otro a los 66 minutos, para decretar el 1-4 definitivo.

¡KIKI LE BAJA LA PERSIANA! Mbappé gambeteó al arquero y marcó un golazo para su doblete en el 4-1 del Real Madrid ante Levante.





Otros partidos de la fecha

Por su parte, Barcelona visitará el jueves al Real Oviedo en el cierre de la sexta fecha. Villarreal, también este martes, derrotó al Sevilla como visitante 1-2 e igualó parcialmente los 13 puntos del equipo Culé, ubicándose tercero.