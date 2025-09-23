“Solicitamos la máxima sanción”: Abogado Castellanos sobre caso de menor asesinado en Soacha

Colombia.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril cuando Juan José Correa Guerrero, un menor de 16 años, fue asesinado por dos hombres y un menor de edad.

La víctima, vendía vasos de mazamorra en el municipio de Soacha, Cundinamarca y en medio de sus labores, fue víctima de agresión con un arma cortopunzante luego de reclamar que el pago que supuestamente le habían hecho a través de una plataforma, no había entrado.

Juan Manuel Castellanos, abogado defensor de la familia de la víctima, dijo a Caracol Radio que pidieron la condena máxima para el menor que participó en el asesinato.

“Nosotros en su momento procesal, solicitamos la máxima sanción que en este sistema, sería de ocho años y estaremos muy atentos a lo que disponga la juez de conocimiento”. Detalló el abogado Castellanos.

Entre tanto, es clave mencionar que, durante una audiencia pública que se llevaba a cabo con los dos mayores de edad que también participaron en el homicidio de Juan José, uno de los implicados se durmió y tuvo que ser despertado por un uniformado que custodiaba el lugar.

#CUNDINAMARCA| Este es el momento en el que uno de los jóvenes que asesinó a un menor de edad que vendía mazamorra en el municipio de Soacha, se quedó dormido durante una de las audiencias del caso.@CaracolRadio habló con el abogado Juan Manuel Castellanos (@Castellanosabo),… pic.twitter.com/1z56lTWwGC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2025

El abogado Castellanos también detalló que el próximo 29 de septiembre el caso irá a audiencia preparatoria, donde los procesados deberán revelar sus pruebas.

Finalmente, el abogado dijo que al menor implicado en el homicidio, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes , en el lugar de internación, le ha brindado asesorías tanto psicológicas, como profesionales en atención al delito y que es lamentable que sigan sucediendo este tipo de acontecimientos.