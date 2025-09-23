Shakira, a través de su Fundación Pies Descalzos, está a punto de entregar un nuevo colegio en Tibú

La Fundación Pies Descalzos, liderada por Shakira, junto a la Fundación Howard G. Buffett y el Ministerio de Educación Nacional, está a punto de entregar un nuevo colegio para más de 1.200 niños y sus familias en Tibú.

Se trata de un megaproyecto de más de 6.200 m², concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, que también funcionará como centro comunitario.

La institución contará con 34 aulas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, aula múltiple-comedor, talleres de artes y música, y espacios polivalentes.

Además, tendrá una zona deportiva y recreativa con cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles. Todo esto se levanta sobre un lote de 30.000 m² donado por Ecopetrol al municipio.

La obra no solo ampliará la cobertura y mejorará la calidad educativa, sino que también ha impulsado la economía local con la generación de cerca de 160 empleos directos e indirectos. Una vez finalizado, el colegio ofrecerá espacios para actividades deportivas, culturales, artísticas, ambientales y tecnológicas, fortaleciendo el tejido social de la región.

“Estamos próximos a entregar a Tibú una institución que será símbolo de oportunidades y esperanza. La escuela será un lugar para aprender, pero también para construir comunidad y soñar con un futuro distinto”, afirmó Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos.

En un municipio donde más de 15.000 estudiantes se distribuyen en 153 sedes, la mayoría rurales, este nuevo colegio representa un paso decisivo para fortalecer la permanencia escolar y garantizar la jornada única con espacios adecuados.

Este proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú, quienes suman esfuerzos para cerrar brechas educativas y aportar al desarrollo sostenible del Catatumbo.