Petro pide a presidenta de México apoyo para encontrar al cantante Colombiano, Byron Sánchez

Colombia

El presidente Gustavo Petro pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al cuerpo diplomático de Colombia en ese país, su apoyo para encontrar al cantante colombiano Byron Sánchez, quien desapareció allí el pasado 16 de septiembre.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

A través de su cuenta de X el jefe de estado colombiano afirmó que Byron Sánchez y su coequipero, Jorge Herrera, desaparecieron luego de realizar un concierto en Sonora y sugirió que su desaparición puede responder a “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

El presidente Petro insistió en que espera la ayuda de México “para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”.

Hizo un llamado entonces el mandatario a ese país para “encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.