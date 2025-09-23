¿Qué dicen comerciantes y residentes de la calle segunda norte de Armenia por las obras?

Armenia

Ya inició el cierre de la calle segunda norte en el sector del Coliseo del Café de la ciudad por las obras de Empresas Públicas para la reposición de alcantarillado.

Caracol Radio se desplazó hasta la zona para hablar con los ciudadanos sobre la situación que sin duda genera un impacto negativo en materia económico y de movilidad.

La comerciante y residente del sector, Adriana Quintana evidenció que es alta la preocupación por la situación porque, aunque reconocen la importancia de la intervención, el panorama que se proyecta no es nada alentador.

“Muy afectados porque todos la prácticamente la mayoría tenemos carro, tenemos moto, no podemos sacar las motos, no podemos sacar los carros de ahí. La gente de aquí de este edificio también son amigos míos, también estamos todos super afectados, los que son los locales, los comerciantes como yo, muy afectados en qué a los 8 días cerraron la vía, no hicieron absolutamente nada. Entonces nos perjudicaron totalmente a todos, el gimnasio, a todos los de por acá“, advirtió.

Aseguró que su local comercial donde vende desde artículos para aseo hasta desayunos y almuerzos queda al frente del conjunto residencial donde vive junto con sus hijas por lo que considera se ve doblemente afectada ya que cuando se da un cierre por obras es claro que la disminución de público es notoria impactando directamente en las ventas.

Resaltó que la petición estaba encaminada a que el cierre se diera en un lado de la vía y que la otra quedará habilitada mientras realizan el proceso de intervención y viceversa con el fin de que la afectación no sea tan grande, sin embargo, considera no se tuvo en cuenta la petición.

“Ahora ya dice que empezaron las vías, pues me parece bien porque ya veo máquinas donde realmente es que iban a empezar a abrir como roto, ¿sí me entiende? Pero sí muy afectados. La sugerencia que le hemos dado a todos, porque nos hemos reunido todos los vecinos de la calle Segunda de que por qué no cierran un lado y terminen un lado y empiecen con el otro, pero ellos van a cerrar las dos vías en al mismo tiempo y pues ahí sí más perjudicados todavía", mencionó.

Considera es clave generar el proceso de las obras para el mejoramiento de la vía y el desarrollo de la zona, pero dijo que es también importante tener en cuenta la situación de los residentes y comerciantes.

Ante lo que proyectan por los meses de cierre advirtió que ya hay comerciantes de la zona que han preferido irse para evitar mayores afectaciones económicas debido a la contingencia.

Asimismo, mencionó que en lo público no se cumplen las fechas establecidas por eso no es optimista en cuanto al tiempo que puede prologarse el cierre.