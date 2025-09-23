Programación deportiva del calendario semanal: Real Madrid, Once Caldas, River Plate y más

Kylian Mbappé con Álvaro Carreras y Vinícius Júnior en Real Madrid / Getty Images. / Soccrates Images

Eventos deportivos como la Copa Sudamericana y la CONMEBOL Libertadores atraviesan por fases definitorias, pues durante los próximos días se disputarán los partidos válidos por los cuartos de final de vuelta, donde se definirán los cuatro mejores de cada competencia.

Además, LaLiga también se reportará durante la semana con el desarrollo de la fecha 6, que tendrá a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid entre los clubes más destacados de la competencia.

Estas competencias, y más, se podrán seguir a través de la parrilla televisiva de Directv.

Programación deportiva

Martes 23 de septiembre:

Copa de Italia - Ronda 2

2:00 pm - Milán vs. Lecce / en 1610 por DSPORTS HD

LaLiga - fecha 6

2:30 pm - Levante vs. Real Madrid / en 1621 por DSPORTS HD

CONMEBOL Sudamericana - Cuartos de final, vuelta

7:30 pm - Fluminense vs. Lanús / en 1621 por ESPN HD

Miércoles 24 de septiembre:

LaLiga - fecha 6

2:30 pm - Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano / en 1610 por DSPORTS HD

CONMEBOL Sudamericana - Cuartos de final, vuelta

7:30 pm - Once Caldas vs. Independiente del Valle / en 1610 por DSPORTS HD

CONMEBOL Libertadores - Cuartos de final, vuelta

7:30 pm - Palmeiras vs. River Plate / en 1621 por ESPN HD

Jueves 25 de septiembre

LaLiga - fecha 6

2:30 pm Real Oviedo vs. Barcelona / en 1610 por DIRECTV HD

CONMEBOL Libertadores - Cuartos de final, vuelta

5:00 pm - São Paulo vs. Liga de Quito / en 1621 por ESPN HD

CONMEBOL Sudamericana - Cuartos de final, vuelta