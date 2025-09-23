No hay autonomía de la fiscal Laborde y filtra información privada de la Fiscalía: Petro
El presidente cuestionó la labor de la fiscal encargada del caso de su hijo Nicolás.
Un fuerte cuestionamiento realizó el presidente Gustavo Petro contra la fiscal encargada de la investigación contra su hijo Nicolás. Se trata de Lucy Laborde, a quien señaló de estar subordinada al deseo político de la precandidata presidencial, Vicky Dávila y de la oposición.
El alto mandatario señaló que la fiscal no tiene autonomía, y la cuestionó por entregar información privada de la investigación contra su hijo a la precandidata Dávila, “sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla”.
Petro aseguró que la fiscal no tiene autonomía frente a la oposición, y reiteró en que las pruebas de todo la tienen las publicaciones de la periodista Vicky Dávila.
“La prueba de lo que escribo está en las fechas y horas en que la candidata Victoria Dávila hizo pública la nueva y extraña imputación a mi hijo y la hora posterior conque los funcionarios de Laborde hicieron lo que anunciaba Victoria, la candidata”.