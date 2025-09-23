No hay autonomía de la fiscal Laborde y filtra información privada de la Fiscalía: Petro

Un fuerte cuestionamiento realizó el presidente Gustavo Petro contra la fiscal encargada de la investigación contra su hijo Nicolás. Se trata de Lucy Laborde, a quien señaló de estar subordinada al deseo político de la precandidata presidencial, Vicky Dávila y de la oposición.

El alto mandatario señaló que la fiscal no tiene autonomía, y la cuestionó por entregar información privada de la investigación contra su hijo a la precandidata Dávila, “sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla”.

Petro aseguró que la fiscal no tiene autonomía frente a la oposición, y reiteró en que las pruebas de todo la tienen las publicaciones de la periodista Vicky Dávila.

“La prueba de lo que escribo está en las fechas y horas en que la candidata Victoria Dávila hizo pública la nueva y extraña imputación a mi hijo y la hora posterior conque los funcionarios de Laborde hicieron lo que anunciaba Victoria, la candidata”.