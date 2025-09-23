¿Malas noticias para Jhon Durán? : “Es posible que no regrese en dos semanas”

Durante las últimas semanas, Jhon Durán, jugador del Fenerbahce ha sido noticia en Turquía por su estado de salud. Pues ya desde hace un mes se encuentra fuera de las canchas, debido a la lesión que sufrió en la derrota 0-1 ante Benfica, juego válido por la vuelta de los playoffs de la Champions League.

Luego de varios días de incertidumbre sobre el regreso del colombiano al terreno de campo, se volvió a conocer detalles de cómo va la recuperación del colombiano, quien inicialmente se incorporaría al equipo de Domenico Tedesco dentro de dos semanas, pero ahora se espera que esté de vuelta hasta finales de octubre o inicios de noviembre.

“La información que recibí es que Jhon Durán tiene una fractura por estrés”, publicó el periodista Barış Yurduseven, que sigue muy de cerca al Fenerbahce.

Luego complementó Yurduseven con: “Es posible que no regrese en dos semanas”, dejando en claro que Durán se seguirá perdiendo la temporada 2025/26 con el Fenerbahce.

¿De qué trata la lesión por estrés de Jhon Durán?

Tras revelarse la lesión exacta que tiene Jhon Durán, se ha generado bastante incertidumbre respecto a qué es una fractura por estrés. Básicamente, es una pequeña grieta que aparece en el hueso de la parte inferior de la pierna y pie que soportan peso por causa de movimientos repetitivos.

🇨🇴🇹🇷🚨 En Turquía crece la preocupación por JHON JADER DURÁN tras ser visto llegar a Estambul EN MULETAS.



🇪🇸 Durán estaba en España en un tratamiento para su recuperación del tobillo.



pic.twitter.com/9emVKMpXQ7 — Gol al 90⚽️ (@golal90fc) September 17, 2025

Como primera medida, se recomienda que el Jhon Durán en este caso guarde reposo para que así el hueso pueda cicatrizar y volver a las canchas para seguir defendiendo la camiseta del Fenerbahce.

Durán sería nuevamente baja en la Selección Colombia

Debido a la lesión que sufrió a finales de agosto, Jhon Durán se perdió las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas frente a las selecciones de Bolivia y Venezuela, en donde Colombia logró conseguir su boleto directo al Mundial 2026.

Lugo de conocer los detalles de la recuperación del delantero colombiano, en teoría también se llegaría a perder los próximos dos amistosos con la Tricolor que se llevarán a cabo en octubre, frente a la Selección de México y Canadá.