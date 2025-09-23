Los Opitas conquistan Corea del Sur y exaltan el folclor huilense en el escenario mundial

NEIVA

La Agrupación Folclórica Los Opitas ha logrado un reconocimiento especial en Corea del Sur, donde participa en el Yeongdong World Traditional Music & Arts Expo 2025, uno de los encuentros culturales más importantes del planeta. Este evento reúne a delegaciones de los cinco continentes y se convierte en vitrina para el intercambio artístico. La representación huilense ha recibido elogios por su autenticidad y la fuerza de sus presentaciones.

Bajo la dirección de la maestra Carmenza Méndez Guarnizo, 21 artistas, entre músicos y bailarines, han llevado el folclor huilense a un público diverso y exigente. Sanjuaneros, rajaleñas, bambucos y merengues campesinos han sido los protagonistas del repertorio, transportando a los asistentes a un recorrido sonoro por las tradiciones del sur colombiano. Cada espectáculo es una invitación a conocer la diversidad cultural que caracteriza al Huila y al país.

El impacto de Los Opitas ha trascendido los escenarios principales del Yeongdong Expo, pues también han tenido participación destacada en el Jeongsun Arirang Festival y en el Korean Folklore Arts Festival. Ambos espacios, con asistencia masiva, han sido testigos del talento y la energía de la delegación huilense. La alegría de sus coreografías y la autenticidad de su música los han convertido en uno de los grupos más aplaudidos de la programación.

Este triunfo en Corea del Sur es un nuevo capítulo en la historia internacional de la agrupación, que ya acumula más de 30 años de trayectoria artística. A lo largo de su existencia, Los Opitas han representado a Colombia en países como Croacia, Panamá, Japón, Costa Rica, Rusia, Indonesia, Nueva Zelanda, Ghana, entre otros. Cada viaje ha sido una oportunidad para estrechar lazos culturales y posicionar al Huila como referente folclórico en el mundo.