Las autoridades en Caldas alistan planes de contingencia por inicio de la temporada de lluvias

Oficialmente, el 16 de septiembre comenzó la segunda temporada de lluvias en Colombia, por eso el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, insta a los mandatarios regionales a asignar recursos para la atención de emergencias, pero también a activar los planes preventivos.

“Según el IDEAM, octubre y noviembre serán los meses más lluviosos, desde la entidad instamos a los mandatarios locales a asignar recursos a los fondos territoriales de gestión del riesgo. Nos hemos preparado y fortalecido con la red de monitoreo del IDEAM con cerca de 100 estaciones hidrometeorológicas y mantenernos operativos con los radares que permiten garantizar alertas tempranas precisas. Además, esperamos excesos de precipitaciones en las regiones Andina, Pacífico y Caribe, eso aumenta la posibilidad de deslizamientos, inundaciones y afectaciones en corredores viales estratégicos”.

Carrillo, agrega que destinarán una parte de los $ 200.000 millones recientemente entregados por el Ministerio de Hacienda en el marco de la declaratoria por variabilidad climática para la atención de emergencias y fortalecimiento de las capacidades de respuesta.

Una de las regiones donde se esperan mayores precipitaciones será la Andina, ante esto, las autoridades departamentales trabajan en conjunto con los alcaldes y coordinadores de gestión del riesgo de los municipios para aplicar los planes de contingencia y actualizarlos. Paula Marcela Villamil, jefe de Gestión del Riesgo de Caldas, indica que en las últimas horas emitieron la circular número 16, la cual insta a todos los integrantes del sistema nacional a estar preparados para la temporada que se avecina.

“Hay que recordar que el departamento sigue en calamidad pública que declaramos en el primer semestre y porque las lluvias y vendavales no han cesado en algunos lugares, de todas formas, hemos estado con las capacidades activas. Solicitamos a los municipios, para el segundo semestre, actualizar ante una eventualidad siguiendo las rutas debidas”.

Según el IDEAM, las lluvias se extenderán hasta mediados de diciembre, siendo octubre y noviembre los meses más lluviosos. Los municipios en Caldas donde se han presentado altas precipitaciones y vendavales son Aguadas, Marulanda, Marquetalia, Manizales y Villamaría.