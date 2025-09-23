Fiestas de Independencia: este viernes arranca agenda festiva con el Preludio Cultural Universitario

Cartagena

“Después no digas que no te avisamos”, la Alcaldía de Cartagena de Indias, el Ipcc y Corpoturismo invitan a todos los cartageneros y visitantes a participar activamente en la agenda de las Fiestas de Independencia 2025, que arranca desde ya con eventos abiertos al público, que promueven el derecho a la cultura y por supuesto al goce de todas las muestras que hacen única esta gran celebración de ciudad.

”Le prometimos a Cartagena que tendríamos unas Fiestas inolvidables y eso implica que desde ya comencemos a conmemorar nuestra Independencia. Es importante que todos nos vinculemos y disfrutemos La Fiesta que nos une, así que los invito a que acompañemos a los universitarios este viernes en su desfile y que nos preparemos desde ya para los preludios que inician con la llegada de octubre. La tradición arropará a Cartagena con sus Fiestas de Independencia”_, manifiesta Dumek Turbay Paz, alcalde Distrital de Cartagena de Indias.

Con la llegada de los ‘BRE’, Cartagena se empieza a contagiar del ambiente festivo y septiembre no podía ser la excepción. El cierre con broche de oro de este mes estará a cargo de centenares de jóvenes que se tomarán el Centro Histórico, en el marco del gran Preludio Cultural Universitario, un evento que reúne a las diferentes instituciones de la ciudad en torno a la cultura.

”Desde hace varios meses nos hemos sentado a conversar con diferentes actores relevantes en la realización de las Fiestas de Independencia con el objetivo de entregarle a Cartagena una celebración de nivel y en el que todos se sientan partícipes. Recientemente lanzamos oficialmente nuestra Escuela Festiva, un gran espacio para que los hacedores de fiestas, sigan fortaleciéndose. Nos acercamos a noviembre y queremos que la ciudad disfrute de todo lo que hemos preparado con esfuerzo y mucho sentido de pertenencia”,_ comenta Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Hay plan este viernes

El ambiente festivo se vivirá desde este viernes 26 de septiembre, en el que se llevará a cargo el Preludio Cultural Universitario, un majestuoso desfile en el que los universitario de toda la ciudad deleitarán al público con diversas muestras culturales de reconocidas instituciones de como la Universidad de Cartagena, la Universidad del Sinú, Unicolombo, UniNuñez, UniMayor, la Universidad de los Libertadores, la Unitecnar, UMAYOR, la Universidad Libre, el Tecnológico de Comfenalco, la San Buenaventura y por supuesto Bellas Artes.

El recorrido inicia a las 3 de la tarde desde Las Bóvedas y culmina con un gran espectáculo musical en la Plaza de los Coches, en el que se presentarán: el grupo Kalor, Sabor Tropical, la Orquesta Tropical de la Universidad de Cartagena, la Orquesta Popular de Bellas Artes, la orquesta de la San Buenaventura, los grupos ballenatos de la UniNúñez, la Unisinú y el Tecnológico de Comfenalco, la Unimayor y Unitectar tendrán sus grupos de Fusión y el gran invitado especial será el salsero Byordi.

Prepárate para los Preludios

Cartagena le da la bienvenida a octubre y a las Fiestas de Independencia con los tradicionales Preludios de las Localidades 1, 2 y 3. Desde ya la Gerencia de Fiestas se articula con las diferentes dependencias del Distrito y por supuesto con las comunidades donde se realizarán estos grandes espectáculos.

Recientemente, la Gerencia se reunió con líderes y vecinos de Canapote, donde se llevará a cabo el Preludio de la Localidad 1, que durante este 2025 repetirá su recorrido bordeando el Caño de Juan Angola.

“Invitamos a todos los cartageneros a que no se pierdan cada evento de nuestra gran agenda festiva. Es importante que nuestra ciudad entienda y le dé la relevancia a nuestra Independencia. Esperamos que sean parte de estas Fiestas de Independencia y que demostremos que estamos a la altura de los grandes eventos del país”, agrega Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas de la Alcaldía Mayor de Cartagena.