¿Es viable la solución de dos Estados en Israel y Palestina? Esto dicen analistas internacionales

El 7 de octubre del 2023, Hamás, un grupo terrorista palestino, atacó al estado de Israel desde Gaza, según informó la Organización de Naciones Unidas (ONU), dónde murieron más de 100 israelitas y una docena de secuestros se dieron por parte de esta organización criminal.

En respuesta a dichos ataques, Israel le declaró la guerra al Estado Palestino, iniciando un ataque aéreo en el territorio Gazatí, asesinando a más de 41.000 mil Palestinos, provocando, a su vez, que más de un millón de palestinos abandonaran la región. Si bien la respuesta del Estado Israelí fue violenta, la vulneración a los derechos humanos fue peor luego de que acorralaran a la comunidad, “encerrándolos” dentro de la franja de Gaza, prohibiéndoles tener acceso a servicios básicos como luz, agua, alimentos y medicamentos.

La guerra entre estas dos naciones se ha encrudecido en lo que va del 2025, pues la cantidad de palestinos asesinados aumenta cada vez más. Además, la hambruna, escasez y falta de acceso a servicios médicos someten a la población a una vulneración extrema. Incluso, en un artículo publicado el 17 de septiembre por parte de la ONU, señalaron que cada vez que Israel lanza una ofensiva terrestre, obliga a la comunidad irse a otros lugares en busca de refugio, lo que genera que la situación empeore.

Hamás: ¿quiénes son?

Este grupo armado se fundó en 1987 luego de que se firmara el acuerdo del Oslo entre el Estado Israelí y Palestina. Hamás significa resistencia Islámica y “libertad”, cosa que se contradice con lo que sucede en la actualidad. Pese a esto, en 1994, Hamás se negó a formar parte de la Autoridad Nacional Palestina, comenzando con una serie de ataques hacia Israel, lo que provocó que algunos países los tomaran como organización terrorista.

Es así como comenzaron las confrontaciones entre este grupo terrorista y los israelitas. Asimismo, hoy en día, Israel se niega a dar tregua, pues recientemente declaró que todo país que quiera apoyar o reconocer a Palestina como un estado legítimo, deberá atenerse a las consecuencias.

Según analistas internacionales, ¿Palestina e Israel pueden convivir siendo Estados?

Varios países ya han reconocido a Palestina como estado, entre esto están: Francia, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Australia, Luxemburgo, Malta y entre otros. Hasta el momento se desconoce una posible tregua por parte de Israel, pero con el reciente apoyo de algunos países, ¿es posible que por fin haya paz en el territorio gazatí?

La directora de incidencia política del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública, Inés Abdel Razek, declaró recientemente que “los Estados occidentales adoptan gestos simbólicos, mientras que a los palestinos no les queda ni justicia ni condición de Estado, solo una brecha cada vez mayor entre la realidad vivida y la actuación internacional”. Inclusive, para la directora, este masivo reconocimiento de otros países se le hace sospechoso y extraño.

Asimismo, Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, experto en conflictos internacionales y doctor en Filosofía, quien habló en hora 20 de Caracol Radio, manifestó que pese a que se reconoce a Palestina como un Estado, eso no es suficiente, ya que en el territorio gazatí no solo hay un conflicto con Hamás, sino que cuenta con otros problemas estructurales, como la corrupción.

