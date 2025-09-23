En Bucaramanga buscan voluntarios para estudio clínico sobre la enfermedad de Chagas

Bucaramanga

La Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, busca personas mayores de 18 años que tengan diagnóstico confirmado de Chagas, sin síntomas o con manifestaciones leves, y que aún no hayan iniciado tratamiento, para realizar un estudio clínico que busca evaluar una terapia innovadora que pueda cambiar la manera en que se maneja esta enfermedad.

Qué es el Chagas y en qué consiste el estudio:

De acuerdo con el doctor Luis Eduardo Echeverría, jefe del servicio de Falla y Trasplante Cardíaco del Instituto Cardiovascular, el Chagas puede permanecer en el organismo durante años sin manifestarse, pero con el tiempo puede generar complicaciones severas en el corazón y en el sistema digestivo. En los casos más avanzados, puede desencadenar insuficiencia cardíaca, necesidad de trasplante o incluso la muerte.

Por eso, la investigación evaluará un tratamiento alternativo que busca ofrecer mejores resultados y menos efectos secundarios que los medicamentos actuales, que llevan más de cinco décadas utilizándose sin grandes variaciones.

Beneficios para los voluntarios:

Quienes participen en el estudio recibirán:

Asesoría médica especializada.

Exámenes de laboratorio y estudios de imágene s diagnósticas.

s diagnósticas. Seguimiento clínico continuo.

Requisitos para participar:

Según Echeverría los ciudadanos deben tener estos requisitos para hacer parte de la investigación:

Ser personas mayores de 18 años .

. Con diagnóstico confirmado de Chagas .

. Que no presenten síntomas o tengan manifestaciones leves .

o tengan . Que aún no hayan iniciado tratamiento.Además, los participantes deben tener disponibilidad para asistir a los controles médicos programados y contar con una red de apoyo familiar.

De acuerdo a la FCV, los interesados en participar de este estudio pueden comunicarse al 316 521 7276 o al 315 605 4206, de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.