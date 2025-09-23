El RM, la nueva Joya del dancehall colombiano conquista los charts con “Top Gyal”

Cartagena

La música urbana y el dancehall colombiano viven un momento histórico. El artista cartagenero EL RM se consolida como la nueva fuerza del género con el éxito “Top Gyal”, tema en el que colabora con el productor y DJ internacional KYBBA y la leyenda jamaiquina Konshens.

El sencillo, lanzado bajo Basshall Records & New Global Entertainment, ya está escalando en las principales plataformas digitales y se encuentra en tendencia en Colombia y otros mercados internacionales. Con esta colaboración, EL RM no solo posiciona su nombre en la escena global, sino que confirma su papel como artista top del género.

Una fusión de talentos globales

KYBBA, responsable de éxitos virales como Bad Bad junto a Ryan Castro y Busy Signal, es hoy uno de los DJs y productores más influyentes del dancehall y shatta a nivel mundial.

Konshens, referente indiscutible de Jamaica, aporta la autenticidad y trayectoria que lo han convertido en ícono del género.

EL RM, con su propuesta innovadora y energía caribeña, proyecta a Colombia como epicentro del nuevo movimiento dancehall en Latinoamérica.

Cacao Fest: una noche histórica con más de 4 mil personas

El pasado sábado 20 de septiembre, en el Cacao Fest en Bogotá, frente a más de 4.000 asistentes, Corearon Top Gyal de EL RM KYBBA & Konshens , También Sumaron la escena: 👉 La revelación de Hamilton como el primer artista confirmado para el remix oficial de Top Gyal.

Además, se confirmó la participación de un artista internacional que próximamente será anunciado, generando gran expectativa entre los fans del dancehall y la música urbana.

El RM, orgullo cartagenero

Con Top Gyal, EL RM demuestra que el dancehall en Colombia tiene un nuevo referente. Su proyección internacional, sumada a su autenticidad caribeña, lo perfilan como uno de los artistas llamados a ser referente en esta ola musical desde Latinoamérica hacia el mundo.