El pulso del Fútbol, 23 de septiembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que vinculan al entrenador de Santa Fe, Jorge Bava, con el equipo paraguayo Cerro Porteño. César dijo: “Vienen saliendo publicaciones que confirman que Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. Bava habló con Eduardo Méndez y dijo que dirigirá mañana ante Medellín por copa. Mañana se verá si Santa Fe iguala la oferta del equipo paraguayo”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no sé si sea seguro que si Santa Fe iguala la oferta, Bava se quede en Santa Fe. Hay alguna información desde Paraguay que dice que el trato entre Bava y Cerro Porteño se está dilatando”.

