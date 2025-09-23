El pulso del Fútbol, 23 de septiembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre el futuro de Jorge Bava con Independiente Santa Fe.
Jorge Bava / Composición: Caracol Radio
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que vinculan al entrenador de Santa Fe, Jorge Bava, con el equipo paraguayo Cerro Porteño. César dijo: “Vienen saliendo publicaciones que confirman que Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. Bava habló con Eduardo Méndez y dijo que dirigirá mañana ante Medellín por copa. Mañana se verá si Santa Fe iguala la oferta del equipo paraguayo”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no sé si sea seguro que si Santa Fe iguala la oferta, Bava se quede en Santa Fe. Hay alguna información desde Paraguay que dice que el trato entre Bava y Cerro Porteño se está dilatando”.
