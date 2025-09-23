Ejército Nacional rescata en Huila a menor víctima de reclutamiento forzado

Neiva

En una operación de control territorial, soldados del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza de la Novena Brigada atendieron el caso de un menor que logró huir del grupo armado residual Ismael Ruiz. El niño relató a las autoridades que había sido reclutado a la fuerza en área rural del municipio de Tello, Huila. Su escape se dio luego de varios días de permanecer escondido en medio de la montaña.

El adolescente, de tan solo 13 años, explicó que hombres armados lo presionaron para ingresar a sus filas en contra de su voluntad. Este hecho, además de ser un delito grave, constituye una violación directa a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario. Su testimonio refleja la forma en que estos grupos ilegales buscan arrebatarle la niñez a los más vulnerables.

El coronel Cristian Fajardo de la Novena Brigada, comentó que “tras pedir ayuda a la comunidad, el menor logró acercarse a las tropas en el municipio de La Plata. De inmediato, los uniformados activaron la ruta de restablecimiento de derechos, trasladándolo a Neiva, donde recibió atención integral. Gracias a la reacción oportuna de la ciudadanía y del Ejército, su vida y seguridad fueron garantizadas en el menor tiempo posible”.

El Ejército Nacional rechazó categóricamente estas prácticas utilizadas por los grupos armados residuales, que atentan contra la infancia y buscan truncar proyectos de vida. La Novena Brigada reiteró su compromiso con la protección de los huilenses e invitó a la ciudadanía a denunciar estos hechos en las líneas 147 y 107. Con acciones como esta, la institución reafirma su misión de construir territorios seguros y en paz.