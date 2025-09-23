Desconocidos hurtaron cables y dejaron sin energía a Serena del Mar en la zona norte de Cartagena

Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, confirmó que se registró un hurto de cable en el sector de Serena del Mar, zona norte de Cartagena, afectando parte de la infraestructura eléctrica que abastece esta importante zona residencial y turística.

Al llegar al lugar de los hechos, los ingenieros de la compañía verificaron la sustracción de aproximadamente cuatro metros de cableado. De inmediato, se iniciaron las labores de reparación para recuperar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio.

Afinia rechaza de manera categórica estos actos delictivos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, deterioran la infraestructura eléctrica y afectan la calidad del servicio.

La compañía trabaja de forma articulada con la Policía Metropolitana de Cartagena y demás autoridades competentes para identificar y judicializar a los responsables. Así mismo, reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa que atente contra los bienes públicos y privados destinados a la prestación del servicio de energía.