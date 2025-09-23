Cartagena

Cartagena recibe la Conferencia Internacional de Palma de Aceite 2025

Serán tres días en los que la Palmicultura mundial discute avances en materia de sostenibilidad, regulaciones y transición energética

Caracol Radio

Caracol Radio

Del 23 al 25 de septiembre, Cartagena de Indias será el escenario de la 21° Conferencia Internacional de Palma de Aceite, el evento más importante del sector palmicultor en América Latina, organizado por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma y el Centro de Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para esta edición, la conferencia girará en torno al eje temático de la adaptabilidad, bajo el lema “Adaptarse y crecer: hacia un futuro sostenible en la agroindustria de la palma de aceite”.

Este encuentro reunirá a productores, investigadores, empresarios, gremios, comercializadores, proveedores y autoridades nacionales e internacionales para analizar los desafíos, oportunidades y tendencias que marcan el presente y futuro de la palmicultura en Colombia y el mundo.

Con la participación de más de 60 destacados conferencistas provenientes de Reino Unido, Países Bajos, Francia, Malasia, Estados Unidos, España, Colombia y otras naciones, este evento se posiciona como una plataforma única de intercambio de ideas y tendencias.

Durante tres días, los asistentes a la conferencia podrán participar en charlas magistrales con expertos globales en sostenibilidad, productividad e innovación; paneles técnicos y económicos para discutir el papel de la palma en la seguridad alimentaria, la transición energética y los mercados internacionales; muestra comercial y tecnológica, que exhibirá las últimas soluciones para el sector y espacios de relacionamiento diseñados para fomentar las conexiones entre productores, empresas y aliados estratégicos.

“La Conferencia Internacional de Palma de Aceite es el escenario para mostrar al mundo el liderazgo de Colombia en investigación, sostenibilidad e inclusión de pequeños productores. Este espacio también es importante al reunir a palmicultores de diferentes países para unir esfuerzos y encontrar soluciones a problemas comunes.”, destacó Nicolás Pérez Marulanda, presidente ejecutivo de Fedepalma.

Con más de 2.800 asistentes esperados y delegaciones de al menos 21 países, este será el punto de encuentro de toda la cadena de valor del aceite de palma sostenible, para analizar los principales retos y oportunidades del sector a nivel global.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad