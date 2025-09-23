Camioneta incinerada por la comunidad en zona rural de Neiva, seria utilizada para cometer delitos

Neiva

En el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva, las autoridades hicieron un llamado a la calma tras la entrega de seis presuntos delincuentes. De acuerdo con los reportes preliminares, estas personas se movilizaban en una camioneta, con la intención de retener a un morador de la zona.

Según las primeras versiones, los individuos habrían llegado hasta una finca del corregimiento de Chapinero. Sin embargo, la reacción inmediata de la comunidad evitó el hecho y derivó en la detención de los sospechosos, lo que generó momentos de tensión en la zona.

En medio del enfrentamiento, la camioneta en la que se transportaban los seis ocupantes fue incinerada por habitantes del sector. Posteriormente, los señalados se presentaron voluntariamente en la estación de Policía de San Luis, donde actualmente permanecen bajo custodia para salvaguardar su integridad.

El coronel Alex Andrés Muñoz, de la policía metropolitana, comento que “Las autoridades invitamos a la comunidad a confiar en las instituciones y a no tomar la justicia por mano propia. Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación adelantamos la recolección de elementos materiales probatorios con el fin de esclarecer los hechos”.