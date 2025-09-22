Preocupa la cifra de accidentes de tránsito en Pereira, más de 50 personas han fallecido en las vías

Pereira

Con corte al 15 de septiembre, 55 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en la capital de Risaralda, de las cuales el 60 % son motociclistas. Aunque la cifra preocupa, el Instituto de Movilidad de Pereira insiste en que es posible reducir estos números si todos los actores viales respetan las normas de tránsito y asumen mayor conciencia en la vía.

Las autoridades señalan que otro de los factores que agrava la situación es que algunos conductores no tienen su documentación al día, circulan con el SOAT, la licencia o la revisión técnico mecánica vencida, e incluso se han detectado casos de conducción en estado de embriaguez, sobre todo durante los fines de semana.

Edwin Quintero, director del Instituto de Movilidad de Pereira, confirmó que son muchas las acciones que vienen desarrollando los agentes de tránsito en Pereira para disminuir la accidentalidad.

“Lastimosamente, el 60% de los accidentes fatales nos los están dejando los motociclistas, estamos trabajando mucho con ellos, concientizándolos para que manejen, primero que todo su seguridad vial, porque a la medida que ellos se protejan, pues están cuidando a los demás actores viales. Es un trabajo que estamos haciendo desde el Instituto de Movilidad de Pereira, para que los actores viales tengan conciencia, tengan los documentos al día, respeten las normas de tránsito y se cuiden, porque el cuidarse en ellos es cuidar a los demás”, explicó Quintero.

Las campañas de prevención y sensibilización se concentrarán en las vías donde más se presentan incidentes: variante Condina, avenida 30 de Agosto, avenida del Ferrocarril, avenida Las Américas y sector de Cerritos, combinadas con operativos de control más estrictos.

El llamado de las autoridades es a conducir con responsabilidad, cuidar la vida propia y la de los demás y contribuir a una movilidad más segura en la ciudad.