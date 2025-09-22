Policía Nacional celebró Amor y Amistad junto a la comunidad en Bolívar

Cartagena

En una fecha especial, la Policía Nacional de Colombia demostró que la seguridad también es un acto de amor al compartir un mensaje significativo con la ciudadanía, con especial énfasis en el departamento de Bolívar. El grupo Gaula y la Policía Comunitaria se unieron para celebrar el Día del Amor y la Amistad de una manera diferente, fortaleciendo lazos con la comunidad bolivarense.

Con un enfoque en la prevención, la Policía Nacional se acercó a la ciudadanía en municipios como Arjona, Mompox, Magangué y El Carmen de Bolívar, con sonrisas y un mensaje de confianza. Los uniformados compartieron momentos de alegría y compañerismo, recordando a todos que proteger y servir también es una forma de demostrar cariño.

La iniciativa buscó construir lazos más fuertes entre la Policía y la sociedad bolivarense, fomentando la colaboración y el apoyo mutuo. Los ciudadanos pudieron interactuar con los uniformados, conocer más sobre su trabajo en la región y reafirmar su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Se destacó la labor de la Policía en la protección de la biodiversidad del departamento, un tema de gran importancia para los habitantes de Bolívar.

El Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, resaltó la importancia de estas iniciativas para fortalecer el vínculo entre la institución y la ciudadanía. “Nuestro compromiso es servir y proteger a la comunidad, y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo momentos de alegría y celebrando juntos el Día del Amor y la Amistad”, afirmó el Coronel Reyes Ramírez. “Estas acciones nos permiten construir una sociedad más unida y segura, donde la confianza y el respeto mutuo sean los pilares fundamentales”.

La celebración del Día del Amor y la Amistad por parte de la Policía Nacional en Bolívar es un ejemplo de cómo se pueden construir relaciones positivas entre las fuerzas del orden y la ciudadanía a nivel local. Al demostrar que la seguridad también es un acto de amor, la Policía Nacional fortalece su compromiso con la comunidad bolivarense y contribuye a construir una sociedad más unida y segura.