Pliego de cargos a exgerente del hospital de Vigía del Fuerte por nombrar a familiar del alcalde

Vigía del Fuerte, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Hillary Oderay Reales Quejada, exgerente del Hospital Atrato Medio Antioqueño, ubicado en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, por presuntas irregularidades en el nombramiento provisional de una funcionaria que tendría vínculos de consanguinidad en segundo grado con el alcalde de la localidad.

De acuerdo con el auto de la Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó, Reales Quejada habría designado a una auxiliar en el centro de salud del corregimiento de Vegaez sin advertir que esta persona compartía parentesco con el mandatario local, quien además era su nominador directo y presidente de la junta directiva de la Empresa Social del Estado.

Para el Ministerio Público, esta omisión podría constituir un quebrantamiento de los principios de moralidad, transparencia, lealtad y honradez, al pasar por alto la prohibición de nombrar personas con vínculos familiares con directivos o nominadores en entidades descentralizadas.

La Procuraduría considera que Reales Quejada no verificó la legalidad del nombramiento, lo que podría representar un incumplimiento de sus deberes legales como funcionaria pública. Por esa razón, de manera provisional, calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo. El proceso disciplinario continúa en etapa de juzgamiento.