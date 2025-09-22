Parlamentarios aplauden propuesta del gobierno nacional para habilitar un quinto paso binacional

Norte de Santander

En Norte de Santander continúan las reacciones ante la propuesta del gobierno nacional de habilitar un quinto paso binacional entre Colombia y Venezuela.

Diógenes Quintero, Representante a la Cámara por la Curul de Paz, enfatizó que es importante esta iniciativa, siempre y cuando se ejerza un verdadero control en ese nuevo paso binacional, que conectaría a la vereda Tres Bocas del municipio de Tibú con Casigua El Cubo, del estado Zulia, en Venezuela.

Más información Por falta de documentación no ha avanzado la elección de Contralor en Norte de Santander

“Que lo abran, magnífico, porque sería regular una situación que ya se está dando, del paso continúo de colombianos y venezolanos por esta zona. Pero yo llamo la atención en el control que debe darse” dijo Quintero.

Recordó que en la actualidad “existen muchas trochas irregulares por donde pasa de todo, contrabando, microtráfico, armas, trata de personas y ni las autoridades colombianas ni las autoridades venezolanas hacen control de este territorio”.

Mientras tanto, autoridades municipales en Tibú, advierten que para que se de este quinto paso binacional, es necesaria la construcción de una infraestructura robusta, que permita el intercambio comercial entre ambas naciones.