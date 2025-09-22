Por falta de documentación no ha avanzado la elección de Contralor en Norte de Santander

Gregorio Correa, diputado de la Asamblea de Norte de Santander. / Foto: Asamblea Norte de Santander.

Norte de Santander

Aseguró Gregorio Correa, presidente de la Asamblea de Norte de Santander que, de las más de 20 personas que se presentaron para ocupar el cargo de Contralor para el próximo periodo en el departamento, ninguno cumplió con el total de los requisitos documentales que amerita dicho cargo.

“Se declara desierto el proceso, ya que de las 25 personas que se presentaron, se inadmitieron las 25″ aseguró el diputado.

El presidente de la Asamblea indicó que todos los 25 aspirantes tuvieron errores como “no anexar documentos, no anexar certificaciones, faltas de firmas en algunos documentos que son requisitos legal. Son requisitos que parecen mínimos, pero que en una situación de estas, tanto la Asamblea como la universidad encargada de hacer el proceso, deben cuidarse”.

Enfatizó que tras lo anterior, “se estará, mediante resolución, abriendo la nueva convocatoria, que nos va a extender durante los próximos tres meses, para realizar nuevamente el proceso de concurso para la elección de Contralor departamental, 2026 - 2029″.

Es de resaltar que estas personas pueden volverse a presentarse, adjuntando toda la documentación solicitada.