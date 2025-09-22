Encontraron el cuerpo de un hombre asesinado en las obras del Metro de Bogotá // Caracol Radio

Bogotá D.C

Hacia las 10:30 p.m. de este sábado 20 de septiembre, los vecinos del barrio Tintalito II en la localidad de Kennedy alertaron a las autoridades por el asesinato de un hombre cerca a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá , en la Avenida Villavicencio con calle 87 C.

Según los informes de la Policía Metropolitana de la ciudad, la victima tendría entre 25 y 30 años y presentaba impactos de bala en su cabeza. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.

Al parecer este crimen habría sido cometido por 4 hombres que iban en un bicitaxi y huyeron a pie.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , aseguró que este hecho no está ligado a las obras del Metro.

“Eso no significa eso que tenga que ver con las obras del Metro. Es importante aclarar eso, es en esta zona es en la zona donde están ocurriendo obras del metro, como muchas zonas de Bogotá”, indicó Galán.

A partir de videos de cámaras de seguridad de la zona y de testimonios de vecinos, las autoridades están investigando los hechos para dar con el paradero de los responsables de este crimen.